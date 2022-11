44 de avioane chineze si 4 nave, reperate în jurul Taiwanului China și-a intensificat activitațile militare in jurul Taiwanului, pe care il considera "provincia sa separatista", de cand președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a condus o delegație in aceasta țara insulara cu peste 24 de milioane de locuitori in luna august. China considera Taiwanul ca fiind o "provincie separatista", in ciuda faptului ca Taipei se guverneaza singur din 1949. Beijingul a promis ca va reunifica insula, inclusiv prin forța daca este necesar, anunța anews.com.tr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

