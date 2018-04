Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat in nenumarate randuri ca-și dorește ca CSA Steaua sa nu promoveze din Liga a 4-a dupa ce echipa Armatei i-a luat numele, sigla și o parte din suporteri. Unul dintre oamenii care-i pot indeplini visul lui Gigi Becali vine chiar de la FCSB. Alexandru Petre e antrenor cu portarii…

- Reprezentantii CSA Steaua au organizat, ieri, dimineata, o conferinta de presa in care au fost abordate mai multe subiecte, printre care meciul cu Rapid de pe Arena Nationala, dar si lucrarile de demolare a stadionului din Ghencea. Armata, prin vocea lui Cristian Petrea, l-a "somat" pe Becali sa vina…

- Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua a dezvaluit ca cei de la FCSB nu si-au luat inca toate bunurile aflate pe actuala arena din Ghencea. Este vorba despre instalatia de nocturna, cea de climatizare si tabela electronica. Daca nu vor fi demontate si mutate de pe locul actualului stadion, acesta…

- Anghel Iordanescu a vorbit despre conflictul dintre Clubul Sportiv al Armatei și Gigi Becali. Recunoaște ca a incercat sa calmeze spiritele intre cele doua parți, fara sorți de izbanda. "Sa recunoașteam ceea ce trebuie recunoscut! S-au facut multe greșeli in relația dintre Becali și MApN, dar trebuie…

- Gigi Becali și juristul CSA Steaua, Florin Talpan, continua disputa in tribunale, iar oficialul Armatei tocmai a obținut o victorie de etapa. Curtea de Apel București a respins intr-o ședința de pe 19 martie apelul facut de Gigi Becali la decizia Tribunalului București, din decembrie 2016, prin care…

- Compania Naționala de Investiții a publicat astazi primele fotografii cu viitorul stadion al Stelei, care se afla in programul pentru EURO 2020. Imediat, susținatorii echipei lui Becali au remarcat faptul ca viitoarea arena din Ghencea seamana izbitor cu stema FCSB. Cațiva dintre cititorii GSP. ...

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Miercuri se implineste un deceniu si jumatate de cand Gigi Becali a crezut ca a preluat Steaua, brand pe care, de fapt, l-a pierdut definitiv in instanta acum 3 ani. In noaptea de 23 spre 24 ianuarie 2003, in sala de sedinte de la tribuna a II-a a stadionului Ghencea, o Adunare Generala exploziva,…