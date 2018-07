4300 de miliarde de chistoace pe an Atat arunca fumatorii omenirii, cu consecinte grave asupra mediului si a sanatatii generatiilor viitoare. Aruncarea chistoacelor pe strada este un gest mecanic deja dat impactul este catastrofal. In lume, opt milioane de chistoace sunt aruncate in fiecare minut. Aceasta reprezinta 845.000 de tone de deseuri pe an. In ciuda faptului ca, spre exemplu, sunt destramate […] 4300 de miliarde de chistoace pe an is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase companii aleg sa sponsorizeze Campionatul Mondial de Fotbal, profitand evident de vizibilitatea extraordinara al celui mai mediatizat eveniment sportiv din lume, dupa jocurile olimpice. Ultima editie a Mondialului a fot urmarite de peste trei miliarde de persoane. In acest an, veniturile…

- La nivel mondial, rezerva de carbune se situa la finelele anului trecut la aproximativ un trilion de tone (1.035.012 de milioane de tone), in timp ce in Europa zacamintele sunt estimate la 100.405 de milioane de tone, din care 76 de miliarde sunt compuse din lignit si 24,2 miliarde din huila si antracit,…

- Din 1992 si pana in prezent, China a importat 106 milioane de tone de pungi vechi, sticle, ambalaje si alte produse din plastic in valoare de 57,6 miliarde de dolari, deseuri care s-au dovedit un bun de valoare, de vreme ce tara le foloseste in procesele de reciclare si productia de energie, iar guvernele…

- Este urmarea unui atac al hackerilor in weekend asupra platformei de tranzactionare sud-coreene Coinrail, dupa care valoarea unui Bitcoin a scazut aproape de minimul anului 2018. Cea mai puternica criptomoneda din lume a scazut cu peste 10%, sub 6700 de dolari, in acelasi timp s-a diminuat si valoarea…

- Cu mai putin de o saptamana ramasa pana la istoricul summit Coreea de Nord – SUA, asiaticii sunt nerabdatori sa afle ce-i asteapta dupa aceasta intrevedere. O mica parte din „surpriza” ce li se pregateste a fost dezvaluita de mass-media, iar socul este urias, sustin jurnalistii din regiune. Numerosi…

- Incepand cu 4 noiembrie 2017 si pana la sfarsitul lui ianuarie 2018, 200 de persoane, oameni de afaceri, printi si fosti ministri sauditi, au stat prizonieri in hotelul Ritz Carlton din Riad, capitala Arabiei Saudite. O spectaculoasa operatiune dar si o demonstratie de forta a puterii. Si eficienta:…

- Gigantul alimentar elvetian Nestle a anuntat ieri ca a semnat un acord pentru a obtine o licenta pe produsele grupului american Starbucks, oferind 7,15 miliarde de dolari (5, 97 miliarde de euro). Acest acord, care-i va permite grupului elvetian sa vanda si sa distribuie produsele companiei americane…

- Steven Spielberg a devenit primul regizor ale carui filme au depasit pragul de incasari de 10 miliarde de dolari la nivel global. In top, Spielberg este urmat de realizatorii Michael Bay si Peter Jackson, ale caror filme au generat cate 6,5 miliarde de dolari. Daca s-ar adauga lungmetrajele produse…