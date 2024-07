Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Romania a informat ca, in ultimele 24 de ore, un numar de 43 de persoane au fost salvate de pe munte.Dintre acestea, 12 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital, iar trei persoane au fost preluate de elicopterul SMURD si transportate la

- Un numar de 40 persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre salvamontisti, zece dintre acestea fiind transportate la spital, anunta, luni, Salvamont Romania, transmite Agerpres. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National s-au primit 26 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta…

- 31 de persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore, zece dintre ele ajungand la spital, a anuntat Salvamont . In patru dintre cazuri a intervenit elicopterul SMURD. Potrivit Salvamont, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita…

- Peste 30 de persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore, zece dintre ele ajungand la spital, anunta duminica dimineata Salvamont . Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 3 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor, astfel: -1 apel pentru Salvamont Hunedoara si Salvamont Caraș-Severin, -1 apel pentru Salvamont Maramureș, -1 apel pentru Salvamont Bihor. In cazul acestor…

- Un numar de 33 de persoane au fost salvate de echipele Salvamont Romania in urma interventiilor din ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 11 au fost predate ambulantelor SAJ sau SMURD pentru a fi transportate la spital, o alta fiind preluata de un elicopter SMURD.

- 17 persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de salvamontisti. Dispeceratul National Salvamont a informat luni ca, dintre acestea, patru persoane au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit…

- Sapte persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de salvamontisti, potrivit Agerpres.Potrivit Dispeceratului National Salvamont, doua persoane au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital.