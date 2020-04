43 de maramureșeni infectați cu COVID-19. Vezi aici, lista pe județe, dar și alte informații De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.700 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 57 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile. Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

