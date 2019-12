Stiri pe aceeasi tema

- Pana la sfarșitul acestui an vor fi incheiate noi contracte pentru tratamentul hepatitei virale cronice C. Potrivit agerpres, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a finalizat negocierile in acest sens. ,,In baza acestor contracte, vor beneficia de tratament un numar de 17.500 de pacienti adulti…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca taxa clawback a fost aplicata ”fara discernamant” si ca, in conditiile in care este „imposibil” sa se interzica exportul paralel de medicamente, trebuie relaxata politica de taxare a acestor produse, astfel incat pacientii romani sa nu sufere din cauza…

- Pacienții cu HIV SIDA din Romania ar putea primi de anul viitor medicația acasa. Propunerea de-a introduce aceasta modalitate de tratament la domiciliu pentru persoanele cu HIV/SIDA aderente la tratament și care au virusul nedetectabil in sange in contractul-cadru (Co-Ca) cu Casa Naționala de Asigurari…

