42.000 kg de deșeuri au fost colectate de pe malurile cursurilor de apă De la debutul Campaniei Curațam Romania pana in prezent, Administrația Bazinala de Apa Prut-Barlad prin Sistemele de Gospodarire a Apelor Botoșani, Iași, Vaslui și Galați impreuna cu voluntari de la unitațile teritorial administrative au colectat peste 42.000 kg de deșeuri de pe malurile cursurilor de apa și de la acumularile din administrare. In cadrul campaniei. personalul Sistemelor de Gospodarire a Apelor a organizat acțiuni de verificare a gradului de igienizare a cursurilor de apa și a malurilor acestora pe raza a peste 200 de U.A.T-uri, fiind impuse, unde a fost cazul, masuri de salubrizare.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

