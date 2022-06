Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș anunța concurs conform Hotararii Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile și completarile ulterioare. Denumirea posturilor contractuale vacante din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures: 22 de posturi de infirmier (Secția clinica cardiologie…

- In cursul zilei de azi, mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj au prelevat ficatul, rinichii, os-tendon si cornee de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un copil de 13 ani, internat in Sectia Clinica ATI…

- Unitatea Militara nr. 02191, Constanta, din Ministerul Apararii Nationale, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale, de executie, vacante, de: muncitor calificat III bucatar , la Popota elevi; ingrijitor debutant, din cadrul Grupei deservire;…

- Doi pacienti diagnosticati cu COVID 19 sunt internati in sectia de terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Astfel, in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta mai sunt disponibile alte 25 de locuri. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- In cursul noptii de joi spre vineri, mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj au prelevat ficatul, rinichii si corneea de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 60 de ani, internat in Sectia Clinica…

- O echipa de medici chirurgi din cadrul Sectiei Clinice Chirurgie I a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, coordonata de Dr. Daniel POPA, medic primar Chirurgie generala, au realizat, in cursul zilei de ieri, 17 mai 2022, o interventie de excizie a unei formatiuni tumorale gigante retroperitoneale…

- Proiectul Asociației Cristi Vasiliu/ACV, finanțat de BCR, vizeaza integrarea Secției de Terapie Intensiva Neonatala a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș in rețeaua de Telemedicina existentă azi in Romania, incepand din luna iunie. Din rețeaua naționala de Telemedicina fac deja parte…