42 de persoane pe oră au mâncat micii cu “de toate”, bonusul la vaccinarea din Obor Vaccinarea din Piața Obor care a avut ca bonus o porție de mici cu muștar a fost un adevarat succes. Aproape 1436 de persoane s-au imunizat sambata și duminica. Aglomerația la vaccinarea cu mici a ajuns și in preasa americana. Practic 42 de persoane s-au vaccinat pe ora in centrul deschis in Piața Obor. Ideea […] The post 42 de persoane pe ora au mancat micii cu “de toate”, bonusul la vaccinarea din Obor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

