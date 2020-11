La data de 11.11.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Satu Mare impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Satu Mare au efectuat un numar de 42 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Satu Mare si Bihor, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de contrabanda si camata. In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada septembrie 2019 - noiembrie 2020, pe raza judetului Satu Mare, s-a constituit si a activat un grup infractional organizat…