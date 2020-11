Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a comunicat in aceasta dimineața lista localitaților in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori depașește 3, respective 1,5. Astfel, tendința de scadere a coeficientului infectarilor pe județ se reflecta și in scaderea numarul localitaților…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost depistate 315 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.534 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 148, Lugoj – 16, Buziaș – 1, Deta – 1, Faget – 2, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost raportate 363 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.021 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 162, Lugoj – 35, Ciacova – 23, Deta – 2, Faget – 6, Gataia – 2, Jimbolia […]…

- Prefectura Timiș a actualizat lista cu localitațile din județ in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori a depașit 3, respectiv 1,5. Astfel, in aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara…

- Prefectura Timiș a informat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 397 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.649 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 204, Lugoj – 30, Buziaș – 1, Ciacova -1, Gataia – 2, Jimbolia – 4, Recaș…

- Rata de infectare a ajuns sambata dimineața la 7,32 la mia de locuitori in Timișoara, a anunțat Prefectura Timiș.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Timiș, sambata dimineața, in 54 de localitați din județ rata de incidența a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori, potrivit mediafax.ro.…

- Joi, 5 noiembrie, rata de infectare in Timișoara a ajuns deja la 6,51/1000 de locuitori. Carantinarea municipiului este inca incerta, prefectul de Timiș Liliana Oneț fiind de parere ca incidența cazurilor va scadea odata cu intrarea in carantina a localitaților de langa Timișoara.

- Prefectura Timiș a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in județ, au fost confirmate 110 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.367 de teste efectuate. Doua dintre noile cazuri vin din randul personalului medical. Cele 110 persoane sunt din: Timișoara…