42 de elevi din județul Brașov, infectați cu COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, 42 de elevi din județ au fost confirmați cu noul coronavirus. De asemenea, 21 persoane, care lucreaza in invațamant sunt pozitive. 21 de clase din județ au fost trecute in online din cauza COVID-19. Au fost depuse 375 de cereri din partea elevilor care au solicitat sa invețe in online. 75 de profesori și-au exprimat dorința de a preda online.

