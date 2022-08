41 de școli și grădinițe fără autorizație sanitară, 15 fără autorizație de securitate la incendiu Mai multe școli sau gradinițe nu pot funcționa pana cand nu obțin autorizații de securitate la incendiu și autorizații sanitare de funcționare. Inainte de inceperea școlii, consiliul prefectural s-a reunit in Palatul Administrativ al județului Bistrița-Nasaud pentru a prezenta datele dinaintea inceperii școlii. La capitolul autorizații de securitate la incendiu, situația este mai buna decat in ultimii ani, iar toate unitațile de școlarizare au autorizație sanitara din partea DSP. In 2017, 89 de școli și gradinițe nu aveau autorizație de securitate la incendiu. In 2021 erau 22 de unitați școlare,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

