41 de migranți descoperiți într-un tir frigorific în Grecia Poliția din Grecia a descoperit 41 de migranți într-un control de rutina pe o autostrada. Toți erau într-o stare de sanatate buna iar instalația frigorifica nu fusese, din fericire, pornita, scrie CNN.

Migranții erau cu toții de sex masculin, baieți și barbați. Unii dintre ei au fost duși la spital din motive de precauție, pe când ceilalți au fost duși la cea mai apropiata unitate de poliție pentru a fi identificați. Șoferul tirului a fost arestat. Controalele de acest fel s-au înmulțit în ultima perioada din cauza cazurilor dese în care migranții sunt transportați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

