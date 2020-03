Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene, conform Mediafax.

- Europa inregistra miercuri, la ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), cel putin 3.421 de morti - mai multi decat in Asia (3.384), unde China este "leaganul" pandemiei. Italia - tara europeana cea mai afectata - inregistra 2.503 morti. Milioane de persoane sunt plasate intr-o izolare generala in Europa,…

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Bilantul epidemiei de coronavirus din Italia este de 1.807 decese si 24.747 de bolnavi, potrivit Mediafax.2.335 de oameni s-au vindecat in Italia dupa ce au fost infectati Vezi si: Șeful spitalului central din Wuhan rupe tacerea: 'Mi s-a cerut sa nu spun nimanui, nici macar sotului…

- Numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut astfel cu mai mult de 2.500 intr-o singura zi, miercuri acesta fiind de 12.462. In prezent 1.153 de pacienti sunt la terapie intensiva, fata de 1.028 miercuri. Alte 1.258 de persoane sunt considerate vindecate. Lombardia…

- Situație fara precedent in Italia, provocata de virusul COVID -19. In doar 48 de ore s-au inregistrat trei decese și 152 de cazuri de imbolnaviri. Cei mai mulți pacienți de coronavirus sunt in Lombardia – 110 cazuri confirmate.

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…