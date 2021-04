Aproximativ 403 cartuse, care provin, cel mai probabil, din Al Doilea Razboi Mondial, au fost gasite, sambata, in apropierea comunei Sanmartin, ele fiind ridicate de pirotehnisti, in vederea distrugerii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. „Pirotehnistii harghiteni au fost solicitati, in aceasta dupa-amiaza, pe raza localitatii Sanmartin, unde un detectorist autorizat a descoperit mai multe elemente de munitie. De urgenta, echipajul pirotehnic din cadrul ISU “Oltul” Harghita s-a deplasat la locul indicat si a identificat, in urma masurilor specifice, nu mai putin…