40,2% – Rata de promovare în urma Simulării Evaluării Naționale! Conform metodologiei in vigoare, ieri, 31 martie 2021, au fost afișate rezultatele simularii examenului de bacalaureat. Dintr-un total de 5.034 candidați inscriși, s-au prezentat, la toate probele, 3538 candidați, fiind declarați neprezentați, pe probe, dupa cum urmeaza: Ea) 1.109 candidați; Ec) 1191 candidați; Ed) 1368 candidați, neinregistrandu-se nicio eliminare pe parcursul desfașurarii examenului de simulare. […] Articolul 40,2% – Rata de promovare in urma Simularii Evaluarii Naționale! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform metodologiei in vigoare, ieri, 31 martie 2021, au fost afișate rezultatele simularii examenului de bacalaureat. Dintr-un total de 5034 candidați inscriși, s-au prezentat, la toate probele, 3538 candidați, neinregistrandu-se nicio eliminare pe parcursul desfașurarii examenului de simulare.…

- Conform metodologiei in vigoare, ieri, 31 martie 2021, au fost afișate rezultatele simularii examenului de bacalaureat. Dintr-un total de 5034 candidați inscriși, s-au prezentat, la toate probele, 3538 candidați, fiind declarați neprezentați, pe probe, dupa cum urmeaza: Ea) 1109 candidați;…

- Primarul Piteștiului Cristian Gentea a revenit aseara in Razboieni, zona G1, blocul de locuințe sociale unde au fost gasite mormane de gunoaie. Gentea anunța ca aicia fost montata o camera video de monitorizare a comportamentului in spațiul comun. „Am stat de vorba cu locatarii iar mesajul meu e foarte…

- Pana astazi, 1 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 730.056 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 675.767 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.313 cazuri noi…

- ​ Pana astazi, 27 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 718.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 662.400 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.174 cazuri noi…

- Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, comercializat online in Romania variaza intre 30 lei și 68 lei, situandu-se la un nivel comparabil cu prețurile practicate in mai multe țari europene, arata o analiza a Consiliului Concurenței. Testul antigen este cel mai nou tip de testare…

- Romania este ultima țara la creșterea salariului minim in 2021, atrage atenția PSD Argeș. Cei 2 lei/zi dați de Guvernul sunt sunt cu mult sub creșterile de prețuri de 10-15% la legume, carne, paine sau chiar cu 20-25% la energie. In UE și in SUA guvernele majoreaza semnificativ mai mult salariul minim…

- Un anumit tip de celula din corpul uman, in cazul infecției cu Covid-19, nu mai protejeaza organismul, ci „se intoarce impotriva sa”.Un studiu recent facut de Institutul Karolinksa din Suedia, ce a fost publicat și in jurnalul medical Immunity, arata cum macrofagele (n.r. una dintre cele trei tipuri…