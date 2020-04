Stiri pe aceeasi tema

- A crescut numarul cazurilor de Covid-19 de la ISU Galați. Alți cinci angajați au fost testați pozitiv cu virusul Sars Cov-2, bilanțul din cadrul instituției ajungand la noua. Totodata, 45 de angajați se afla in izolare la domiciliu.

- Vești imbucuratoare in județul Suceava in ceea ce privește numarul de persoane care s-au vindecat dupa ce au fost infectați cu noul coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca in momentul de fața in județul Suceava sunt 154 de persoane care s-au vindecat de noul coronavirus, o creștere semnificativa…

- Numarul sucevenilor infectati cu noul coronavirus creste ingrijorator de la o zi la alta, ajungand astazi la 1.215, o crestere de 248 de cazuri. Asta in condnitiile in care in cursul zilei de sambata numarul cazurilor din judetul Suceava era de 967. Practic, in judetul Suceava sunt inregistrate mai…

- Autoritatile au anuntat, miercuri seara, sase noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 92. Este vorba de trei barbati, unul din judetul Bistrita-Nasaud, unul din judetul Suceava si unul din Capitala, si trei femei, doua paciente internate in Bucuresti…

- Autoritatile au anuntat, miercuri seara, patru noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 90. Este vorba de doi barbati, unul din judetul Bistrita-Nasaud si unul din judetul Suceava, si doua femei, o pacienta internata in Bucuresti si o pacienta din judetul…

- Numarul morților provocat de COVID - 19 in Romania a ajuns la 37. Ultimii trei romani decedați sunt din județul Ialomița. Este vorba despre trei barbați cu varste cuprinse intre 39 și 77 de ani. Conform Grupului de Comunicare Strategica , niciunul dintre pacienți nu a avut istoric de calatorie și nici…

- In județul Suceava au fost confirmate inca patru cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. Potrivit unor informații neoficiale inca, una dintre cele patru persoane ar fi din comuna Bosanci, iar celelalte trei din municipiul Suceava. Numarul sucevenilor infectați cu noul coronavirus a ajuns…