- Trei culte religioase vor primi sume importante din bugetul Timisoarei, pentru sustinerea activitatii, au decis consilierii locali in cadrul unei sedinte de plen. In total, un milion de lei vor lua aceasta destinatie. Astfel, cate 300.000 lei vor ajunge la cultul ortodox roman si la cultul romano-catolic…

- Aproape 245.000 de euro platește Primaria Timișoara pentru reamenajarea Camerei 30 din cladirea de pe C.D. Loga. Lucrarile vor dura opt luni, iar de șantier se ocupa aceleași firme care lucreaza la reabilitarea fațadei cladirii municipalitații.

- Pandemia de coronavirus a depașit deja cifra de 11 milioane de infectari la nivel global. De doar 7 zile a avut nevoie pandemia pentru a ajunge de la 10 la 11 milioane, conform datelor Worldometers.info.

- Razboiul dintre Cuzin Toma, actorul care interpreteaza personajul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți”, și Centrul Roman pentru Administrarea Dreptului Artistilor Interpreti CREDIDAM a luat o turnura neașteptata.

- Fostul Cinematograf „Arta” din zona Iosefin va deveni un hub cultural in urmatorii doi-trei ani, chiar daca acum arata ca o ruina ce nu mai poate fi salvata. Teatrul Maghiar a primit fonduri și de la Primaria Timișoara și de la Guvernul Maghiar pentru a incepe lucrarile la cladirea ridicata in urma…

- Vineri, Primaria Timisoara a semnat contractul de executie al proiectului de reabilitare a Caii Bogdanestilor. Vor fi in total zece firme, incluse intr-un consortiu, care vor executa lucrarea din fonduri europene. Intr-un nou spectacol media-Facebook, primarul Timisoarei a aflat in direct in cadrul…

- Firma care a intocmit proiectele pentru reabilitarea podurilor peste Bega va proiecta și reabilitarea pasarelei pietonale de langa Parcul Copiilor, numita din 2016 Pasarela Indragostiților. Pod-Proiect primește 14.000 de euro pentru un studiu de fezabilitate. A fost o adevarata epopee cu licitațiile…