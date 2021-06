Stiri pe aceeasi tema

- Celebra grupare de hackeri care activeaza sub numele de Anonymous au lansat sambata un mesaj pe Facebook in care il avertizeaza pe Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, ca vor face dezvaluiri despre felul in care isi exploateaza angajatii si despre cum „face misto in mod constant” de pietele de criptomonede,…

- Cea mai populara moneda digitala a intrat in declin din cauza unei postari pe Twitter, facuta de miliardarul Elon Musk. Acesta a sugerat ca nu mai sustine Bitcoin, conform CNBC. CEO-ul Tesla a postat o gluma de desparțire pe rețeaua de socializare. Este vorba despre un meme cu un cuplu care decide sa…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca „mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator”. Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț. „Tesla a suspendat achiziționarea de…

