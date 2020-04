Stiri pe aceeasi tema

- Portalul www.imminvest.ro, prin care firmele mici si mijlocii afectate de criza pot solicita credite garantate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), va deveni operational vineri, 17 aprilie, de la ora 10:00, potrivit unui comunicat FNGCIMM…

- Firmele din categoria IMM și microintreprinderi vor putea sa se inscrie online in Programul guvernamental IMM INVEST ROMANIA, ce le ofera acces la credite cu dobanzi suportate temporar de stat. Inscrierile pe portalul online dedicate vor fi posibile de vineri, 17 aprilie, ora 10.00, AICI. Fondul Național…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Ieri am vorbit cu directorul general de la FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM - n. r). Am vazut ca se fac deja contractele de publicitate cu televiziunile. Schema trebuie sa fie functionala in cateva zile. In acest moment cred ca se inscriu bancile…

- Schema de ajutor pentru IMM-uri ar trebui sa devina operationala de saptamana viitoare, bancile avand timp pana luni sa se inscrie, a declarat ministrul Finantelor, Florin Citu, joi, la inceputul sedintei de Guvern. "Ieri am vorbit cu directorul general de la FNGCIMM (Fondul National…

- Spre deosebire de alte țari, in Romania prețul chiriilor și cel al ratelor la creditele imobiliare sunt comparabile, așa ca nu este de mirare ca mii de romani prefera sa iși cumpere propria locuința decat sa stea o viața cu chirie. Cei mai mulți invoca drept motive pentru a avea propria locuința dorința…

- Credite pentru capital de lucru și investiții cu zero dobânda temporar, comisioane zero și garanții subvenționate au în vedere autoritațile zilele astea. O instituție, FNGCIMM, a transmis zilele trecute Ministerului Finanțelor doua propuneri pentru a ajuta mediul economic încercat…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunta lansarea Programului Prima Casa 2020, dupa ce a primit de la Ministerul Finantelor acordul de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru acest an.

- Programul Prima Casa se va derula și in anul 2020, deși Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a contestat de mai multe ori in spațiul public eficiența acestui proiect. Astfel, printr-o hotarare de Guvern, programul a primit o finanțare care se ridica la 2 miliarde de lei, aceeași suma cu cea de…