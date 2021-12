40.000 de ieşeni s-au vaccinat antigripal. Medici: anul acesta vor fi mai multe infectări De la inceputul campaniei de vaccinare antigripale si pana in momentul de fata s-au vaccinat aproape 40.000 de ieseni. Dintr-un total de 59.490 de doze primite gratuit de la Ministerul Sanatatii in mai multe transe au fost administrate de medicii de familie 39.746 de doze. Ultima transa care a ajuns la Iasi saptamana trecuta consta in alte 4.577 de doze de vaccin care vor fi repartizate la cabinetele medicilor de familie pentru imunizarea persoanelor care au un risc crescut de imbolnavire. Campania de vaccinare a demarat abia la jumatatea lunii octombrie, medicii spunand ca a fost „mai lent decat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

