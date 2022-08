Guvernul va adopta proiectul legislativ care prevede acordarea unor sume de la bugetul de stat pentru decontarea operațiilor in vitro pentru cupluri infertile, a anunțat ministrul Familiei, Gabriela Firea. Gabriela Firea a precizat ca proiectul derulat de ministerul pe care il conduce, impreuna cu ministerul Sanatații și ministerul Muncii, prevede acordarea sumei de 4.000 de […] The post 4.000 euro de la Ministerul Familiei, pentru cuplurile infertile care vor sa faca fertilizare in vitro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .