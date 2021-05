Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia sportiva panamericana, care reuneste 41 de comitete nationale olimpice de pe continentul american, a oferit 4.000 de vaccinuri impotriva Covid-19 sportivilor si oficialilor din Americi participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, joi, Panam Sports, citat de AFP. …

- Presedintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu au transmis, duminica, de Ziua Europei, mesaje avand in centru accesul la vaccin și vaccinarea anti-Covid-19. Astfel, in mesajul transmis duminica dimineața, președintele Klaus Iohannis a aratat ca, fara cooperarea la nivelul Uniunii Europene, ar…

- Pfizer și BioNTech au declarat joi ca vor dona doze din vaccinul COVID-19 pentru a ajuta la protecția sportivilor și a delegațiilor acestora care participa la Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Tokyo.Companiile au declarat ca dozele inițiale vor fi livrate delegațiilor participante la sfârșitul…

- Aproximativ 70% dintre pacientii cu coronavirus testati la un spital din Tokyo luna trecuta au fost purtatori ai unei mutatii cunoscuta pentru reducerea protectiei vaccinurilor, a anuntat, duminica, postul public japonez NHK. Mutatia E484K, numita “Eek” de unii oameni de stiinta, a fost gasita la 10…

- Medicul care a descoperit mutația covid din Africa de Sud este convins ca virusul are capacitatea de a pacali la infinit raspunsul imun, iar pentru a-i reduce șansele de a scapa este nevoie de reducerea numarului global de infecții. Studiile și opiniile unor specialiști de top se regasesc in cea mai…

- Un elicopter al fortelor aeriene uruguayene care transporta vaccinuri anti-COVID-19 s-a prabusit joi dimineata in provincia Rocha din sud-estul Uruguayului, relateaza agentia EFE, citata de AGERPRES. Aparatul, de tipul Bell 212, a incercat o aterizare de urgenta, dar a luat foc, astfel ca este complet…

- Un numar de 47.196 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 230 de reacții adverse. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), din persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 23.874 au primit…

- Aproape 52.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 198 de reacții adverse, a anunțat, joi, Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit CNCAV, din cele 51.925 de persoane vaccinate in ultimele…