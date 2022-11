Stiri pe aceeasi tema

- In stațiile de alimentare din țara carburanții s-au scumpit din nou. Prețul benzinei era, vineri dimineața, aproape de pragul de 7 lei, iar motorina a depașit 8,5 lei/l.Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.5%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie R. Moldova asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. In data de 24 octombrie a.c., in jurul orei 15.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita –…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat ieri, 9 octombrie, pentru a intra in Romania un cetațean ucrainean in varsta de 21 de ani. Acesta conducea un autovehicul marca Fiat Scudo, inmatriculat in Ucraina. Potrivit informațiilor furnizate de catre ITPF Sighetu Marmației, polițistul de…

- Conform MAI, aderarea la spatiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor la frontierele interne ale statelor membre Schengen, fiind creata o singura frontiera externa unde controalele se desfasoara conform unui set de reguli clare. In cazul Romaniei, aderarea deplina la spatiul Schengen va insemna,…

- Timpi mari de asteptare in vami, mai ales pe sensul de iesire din tara Foto: Arhiva. Este aglomeratie si astazi în vami, în special pe sensul spre iesire din tara. Cei care calatoresc cu autoturismele au cel mai mult de asteptat la granita de vest, catre Ungaria. Formalitatile…

- Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost ieri, 13 august, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, Nadlac II, cu peste 218.900 de persoane, Giurgiu, cu peste 51.500 de persoane si Vama Veche, cu peste 28.470 de persoane, informeaza Inspectoratul General al Poliției de Frontiera…

- Aproximativ 345.900 de persoane, cetateni romani si straini, cu aproximativ 83.440 mijloace de transport, au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire), ieri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Intensificare a traficului de calatori la frontiera Foto: Arhiva. Minivacanta de Sfânta Maria aduce si intensificarea traficului de calatori la frontiera cu Ungaria si Bulgaria, mai ales pe sensul de iesire din România. Cele mai aglomerate sunt vamile Nadlac 2 si…