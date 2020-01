Stiri pe aceeasi tema

- Karl Baumann, 58 de ani, din Geiselhoring, o localitate cu aproximativ 7.000 de locuitori, le-a facut celor 400 de angajati romani carti de identitate provizorii in baza carora au fost inregistrati ca electori, iar la alegerile locale din 2014 au votat prin corespondenta, potrivit rechizitoriului procurorilor…

- Consiliul Afaceri Externe de vineri, 10 ianuarie, de la Bruxelles, a aratat o capacitate de mobilizare redusa a Uniunii Europene in caz de criza majora – atacul din 3 ianuarie si eliminarea lui Soleimani in Irak si votul pentru retragerea trupelor aliantei ISIS in Parlamentul irakian care a urmat (excusiv…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a deschis o noua sesiune a Parlamentului britanic constituit in urma victoriei prim-ministrului conservator Boris Johnson in alegerile anticipate de saptamana trecuta, potrivit Agerpres.Prioritatea guvernului este de a realiza Brexitul si "de a profita…

- Victoria lui Boris Johnson la alegerile legislative anticipate semnaleaza faptul ca plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este inevitabila, a comentat vineri deputatul conservator german Norbert Roettgen, dupa ce Partidul Conservator al premierului britanic a obtinut o larga majoritate la scrutinul…

- Zilele trecute, Guvernul Poloniei si-a manifestat puterea economica dupa ce a finalizat repatrierea a 100 de tone din rezerva de aur. In Ungaria, premierul Viktor Orban a decis sa majoreze detinerile de aur pentru a creste securitatea rezervelor. Un ultim exemplu este fostul premier al Slovaciei,…

- Victoria opozitiei in alegerile locale din Hong Kong a fost trecuta sub tacere marti de mass-media din China continentala, unde doar editiile pentru strainatate au evocat un vot "distorsionat" in favoarea taberei democrate, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Mass-media de la Beijing, care in timpul…

- "Desi nu am castigat 50% + 1 din voturile electoratului pentru candidatul nostru, vestea buna este ca PSD Dolj este pe locul 8 la nivel national intre organizatiile judetene social democrate si pe primul loc la numar de voturi aduse candidatului Viorica Dancila - 138.855 (48,21%). Am castigat alegerile…

- ”Imi place sa ma aflu la Giurgiu, alaturi de o organizație fruntașa, care a știut sa treaca peste orice obstacol și sa-și dovedeasca unitatea, puterea și sa obțina de fiecare data un scor foarte bun. Nu cred ca am fost vreodata intr-o situație similara cu momentul actual. Vedem un președinte care este…