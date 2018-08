Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent au putut fi depuse deja pe cnir.uaic.ro comunicarile stiintifice, propunerile de sectiuni de mese rotunde, organizatorii ajungand sa definitiveze programul. Festivitatea de deschidere a evenimentului va avea loc miercuri, 29 august, de la 10.30 in Aula Magna „Mihai Eminescu" a UAIC,…

- Ministrii de interne din tarile membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, in cadru informal, in orasul austriac Innsbruck pentru a analiza mai detaliat ideea crearii unor noi tipuri de centre pentru migranti, relateaza dpa. Acordul convenit de liderii statelor UE in luna iunie include…

- Un echipaj format din prof.univ.dr. Marin Chirazi, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, si Iulian Andon, student la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti va strabate cu un caiac traseul Amsterdam – Constanta.

- Un hunedorean pedaleaza pentru Romania in cadrul evenimentului “Turul Centenarului”. Acțiunea a debutat astazi și se va incheia in 30 iunie, la București. „Turul Centenarului” este o cursa ciclista redenumita „Pedalam pentru Romania. 500 de km. 5 zile. Din București, Iași și Timișoara. Spre Alba…

- Pe 16 iunie, iesenii au avut ocazia de a descoperi un nou proiect educational aparut in anul 2017, si anume „Muzeul Memoriei". La acest muzeu orice persoana care venea putea sa lase un mesaj in „Telefonul Amintirilor", care functiona si ca o capsula a timpului. Mesajul ii va fi trimis persoanei printr-un…

- Situatie alarmanta in Iasi • Nimeni nu se astepta sa se ajunga vreodata la un asemenea dezastru ce se poate abate asupra intregii populatii a Iasului • Zeci de pesti din Bahlui sau Jijia au fost gasiti morti in urma ploilor abundente care s-au abatut asupra Iasului in ultimele zile • Deversarile necontrolate,…

- Ministerul Afacerilor Externe a organizat, in perioada 14-17 iunie, o vizita de informare si documentare in judetele Iasi si Suceava pentru sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, informeaza un comunicat de presa remis duminica AGERPRES. Potrivit sursei citate, in cea de-a doua parte a…

- Cel puțin 12 copii din Iași s-au intoxicat la banchet și au fost duși de urgența la spital sambata noapte. Banchetul ar fi avut loc la școala, anunța Antena 3. Copiii au varste cuprinse intre 14 și 16 ani. Au fost preluați de doua ambulanțe obișnuite și una transport victime multiple. ”Aceste situații…