- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Un numar foarte mic de noi firme sunt create an de an in Republica Moldova. Indicatorul nostru este de peste cinci ori mai redus decat cel din Bulgaria și de vreo patru ori mai mic decat cel din Romania. Iar Bulgaria și Romania sunt țarile cu cele mai sarace economii din…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, cu majoritate de voturi, un raport al Comisia parlamentare de ancheta privind situatia cazurilor copiilor disparuti care include printre recomandarile catre Guvern ca disparitia copiilor si traficul de persoane sa fie incluse in Strategia Nationala de Aparare a…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67 Targu-Jiu - Ramnicu Valcea, in zona comunei Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, s-a produs sambata o coliziune frontala intre doua autoturisme, anunța AGERPRES. Potrivit unui comunicat de presa, din primele informatii doua persoane…

- Pana astazi, 21 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 412.808 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 287.310 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor de Covid-19 in Romania/SURSE…

- Patru centre de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilitați din R. Moldova au primit echipamente de protecție impotriva infecției COVID-19 in suma totala de 588 161 de lei. Donația vine din partea Republicii Cehe și consta in maști, manuși, costume de protecție, dezinfectanți pentru miini și…

- Banca Mondiala a facut o prognoza conform careia sumele de bani trimise in țarile natale de cei care lucreaza in strainatate vor scadea anul acesta mai puțin decat se estima anterior, insa vestea proasta este ca vor continua sa scada și in 2021. Analiza este extrem de ingrijoratoare pentru Romania,…

- Numarul total de persoane cu dizabilitati din Romania depaseste 852.500 de persoane, in 2020, insa doar 17% dintre acestia (cu varsta potrivita pentru a munci) sunt integrati pe piata muncii, arata o analiza OLX.

- "Nu ma pricep la valuri. Indiferent ca suntem in valul unu, ca suntem in valul doi singura forma de protejare care functioneaza indiferent unde suntem este aceea sa respectam masurile de protectie sanitara: portul mastii, igiena, spalatul mainilor, dezinfectia, pastrarea distantei, evitarea efuziunilor…