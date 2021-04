Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Dubai a arestat mai multe persoane acuzate de indecența, dupa ce filmari cu femei goale care pozau la un balcon au fost intens distribuite online la sfarșitul saptamanii trecute.

- Dupa ce s-a zvonit ca ar avea o relatie amoroasa, s-a aflat ce face acum Bianca Dragușanu in Maldive. Imaginile spun totul și despre Gabi Badalau. Bianca Dragușanu e in Maldive cu Gabi Badalau?! In urma cu o saptamana, cei doi erau surprinsi plimbandu-se impreuna intr-un mall din Dubai iar zvonurile…

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!

- Nici bine nu au trecut cateva ore de cand Bianca Dragușanu s-a pozat alaturi de fostul iubit al Anei Maria Mocanu, ca bruneta a și impachetat rapid, și-a luat bilet și a zburat imediat spre Dubai. Nici mesajele postate cu puțin timp inainte nu sunt de ignorat, considerand ca se refera la povestea de…