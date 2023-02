40% dintre rușii mobilizați trimiși pe front ar fi murit deja în războiul din Ucraina Aproape jumatate dintre rușii mobilizați din septembrie, trimiși pe frontul din Ucraina ar fi murit, conform unei analize facute de serviciul rusesc al BBC. Pe baza unor surse deschise, jurnaliștii au stabilit numele a 1.082 de ruși mobilizați care au murit in razboiul din Ucraina. De la jumatatea lunii decembrie, o creștere brusca a pierderilor zilnice ale armatei ruse a devenit vizibila. Pe parcursul anului 2022, surse rusești au raportat de obicei aproximativ 250-300 de decese in fiecare saptamana. In prezent, cel puțin 600 de nume pot fi confirmate saptamanal, cifra crescand la o medie de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

