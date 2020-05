Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din zece angajati romani (70%) vor sa continue sa lucreze de acasa cateva zile pe saptamana, dupa relaxarea masurilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului si iesirea din starea de urgenta, arata un studiu Colliers International, publicat luni. Conform datelor centralizate, 60% dintre…

