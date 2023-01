Stiri pe aceeasi tema

Asociația Voci pentru Democrație și Justiție (VeDem Just) anunța, printr-un comunicat de presa transmis duminica, ca face plangere penala impotriva lui Lucian Bode și Adrian Ivan pentru fals in declarații, „ca urmare a constatarii plagiatului in teza de doctorat":

Israelul a anuntat vineri adoptarea de sanctiuni impotriva Autoritatii Palestiniene, pentru a o face "sa plateasca pretul" demersului sau recent de a determina ONU sa examineze chestiunea ocupatiei israeliene din Teritoriile Palestiniene, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Sanctiunile sportive impuse Rusiei si Belarus din cauza invaziei Ucrainei trebuie sa fie mentinute cu fermitate si in 2023, a insistat, vineri, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, citat de AFP.

Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat vineri o rezolutie prin care cere Curtii Internationale de Justitie (CIJ) sa analizeze chestiunea ocupatiei israeliene a teritoriilor palestiniene, la o zi dupa instalarea celui mai de dreapta guvern din istoria Israelului, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Trupa americana de hard rock Guns N' Roses a intentat o actiune in justitie impotriva unei companii care administreaza un magazin de arme online sub numele "Texas Guns and Roses", sustinand in instanta ca societatea si-a insusit numele formatiei in mod ilegal, relateaza AFP.

Conducatorii clerici iranieni au intensificat reprimarea protestelor antiguvernamentale persistente din regiunea kurda a țarii, desfașurand trupe și ucigand cel puțin patru demonstranți duminica, potrivit unor postari pe rețelele de socializare și grupurilor de aparare a drepturilor, scrie Reuters,…

Uniunea Europeana a condamnat sambata cresterea semnificativa a lansarilor ilegale de rachete de catre Coreea de Nord si a cerut un raspuns hotarat si unitar la nivel global, inclusiv punerea in aplicare a tuturor sanctiunilor ONU, transmite France Presse, scrie AGERPRES.

Președintele rus Vladimir Putin a spus un banc despre situația energetica din lume.