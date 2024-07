40 de pompieri romani cu opt mijloace tehnice sprijina lupta impotriva incendiilor de padure in Perpignan, sudul Franței, informeaza printr-un comunicat Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu Directia Generala Protectie Civila Europeana si Operatiuni de Ajutor Umanitar – DG ECHO, participa la un program de pre-pozitionare, scopul fiind de a […] The post 40 de pompieri romani, in sudul Franței, sprijina lupta contra incendiilor de padure appeared first on Puterea.ro .