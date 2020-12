40 de petrecăreți din Tomești, prinși de polițiști și amendați după o reclamație La activitatile desfasurate au participat peste 230 de politisti si politisti locali si au fost verificate 109 societati comerciale si 30 de mijloace de transport persoane, in total fiind legitimate 2.645 de persoane. In urma neregulilor constatate pe parcursul actiunilor au fost aplicate 66 de sanctiuni contraventionale, dintre care 58 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala (nepurtarea mastii de protectie). La data de 30 decembrie, politistii din cadrul Sectie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "La activitatile desfasurate au participat peste 200 de politisti si politisti locali si au fost verificate 87 de societati comerciale si 24 de mijloace de transport persoane, in total fiind legitimate 1.950 de persoane. In urma neregulilor constatate pe parcursul actiunilor au fost aplicate 84 de sanctiuni…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, miercuri, politistii Sectiei 2 au fost sesizati cu privire la faptul ca, in interiorul unui lacas de cult din municipiul Constanta, ar fi oficiata o slujba la care participa mai multe persoane care nu respecta masurile de protectie sanitara. Acolo…

- Ruben Semedo, Lazar Randelovici și Bruno Felipe au nesocotit restricțiile impuse de guvernul grec in al doilea val al pandemiei de coronavirus și s-au distrat, duminica, intr-un hotel din centrul Capitalei. Poliția a ajuns la fața locului și a spart petrecerea cu 30 de persoane, aplicand amenzi. Și…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 250 de…

- Polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, continua acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun.

- ​Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, faptul ca se va sarbatori Ziua Nationala cu respectarea regulilor de protectie sanitara, însa nu se va mai organiza parada ca în anii trecuti."Normal ca vom sarbatori Ziua Nationala, dar vor fi respectate toate regulile de protectie…

- Ziarul Unirea FOTO| O persoana care nu a respectat masura carantinarii și 208 persoane care nu purtau sau purtau necorespunzator masca de protecție sanitara, amendați cu peste 5.000 de lei, in urma controalelor din ultimele 24 de ore O persoana care nu a respectat masura carantinarii și 208 persoane…