40 de persoane dispărute într-un naufragiu pe insula Lampedusa, Italia Un numar de 40 de persoane au disparut dupa ce o ambarcatiune cu migranti a naufragiat joi in largul insulei italiene Lampedusa, o noua tragedie petrecuta in largul coastelor Italiei, dupa cele din Grecia si Spania, transmite AFP, citat de Agerpres. Printre persoanele disparute se numara cel putin un nou-nascut, a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant al Inaltului Comisar al ONU pentru Refugiati in Italia, Chiara Cardoletti. CITESTE SI Prigojin a anunțat ca a trecut granița Rusiei in toate zonele: 'Daca cineva ne sta in cale, vom distruge tot ce ne sta in cale' 02:40 523 Tensiuni maxime:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

