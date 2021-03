40 de Mucenici 2021. Ce tradiții se respectă în această zi Biserica Ortodoxa Romana ii sarbatorește pe 9 martie pe cei 40 de Mucenici din Sevastia. Aceștia erau soldați creștini, aflați in slujba imparatului Licinius. Pentru ca au refuzat sa renunțe la credința creștina, aceștia au fost uciși. Ce s-a intamplat cu cei 40 de mucenici din Sevastia Conform izvoarelor istorice, in anul 320, Agricolae, guveratorul Armeniei, a aflat de credința celor 40 de soldați și le-a cerut sa iși renege credința și sa se inchine idolilor. Cei 40 de mucenici au refuzat, așa ca Agricolae a decis sa ii inchida timp de 8 zile și sa fie torturați prin lovirea cu pietre sau chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

