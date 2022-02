Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au anuntat moartea a cel putin opt persoane si au raportat explozii in sapte orase mari, inclusiv in capitala Kiev, de la inceperea interventiei militare ruse, informeaza BBC News.

- Ucraina informeaza despre cel putin opt morti, dintre care sapte soldati, si zeci de raniti in urma loviturilor aeriene survenite in primele ore ale invaziei ruse pe teritoriul tarii, informeaza DPA si EFE. In plus, 15 soldati au fost raniti, iar alti 19 sunt dati disparuti. Podul peste raul Inhulet…

- Președintele rus a anunțat joi dimineața o operațiune militara in Ucraina, intr-o alocuție televizata. Putin a spus ca acțiunea a venit ca raspuns la amenințarile venite din Ucraina.La scurt timp dupa aceea, reporterii CNN, BBC și Reuters au raportat explozii in Donbass (in partea controlata de armata…

- Intr-un discurs televizat, Vladimir Putin sutine ca a ordonat o operatiune speciala in Donbas. Putin le-a cerut soldatilor ucraineni sa depuna armele si sa se intoarca acasa, potrivit Reuters, care citeaza agentia rusa de presa Tass.

- CNN prezinta o lista de sapte orase si zone din Ucraina, pe care se afla inclusiv capitala, Kiev, in care au fost auzite explozii, conform reporterilor de la afta locului si a martorilor oculari.

