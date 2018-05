40 de medici de la UPU-SMURD Oradea au demisionat

Fostul medic sef al UPU-SMURD Oradea, Hadrian Borcea, a declarat marti, pentru News.ro, ca el a demisionat saptamana trecuta, iar demisia a intrat in vigoare inca de luni, iar pe data de 7 mai toti cei 40 de medici din cadrul sectiei respective si-au dat demisia, care va intra in vigoare pe data de 14 mai. El a spus ca principala sa nemultumire este legata de micsorarea unor sporuri pentru cei care lucreaza in conditii grele. „Nemultumirea principala este legata de stergerea dintr-un pix a unui principiu care ne-a facut sa functionam in ultimii 15 ani si anume motivarea celor care lucreaza…