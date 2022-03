Stiri pe aceeasi tema

- Incendii de vegetatie in Gorj si Mehedinti, pe sute de hectare Foto: captura video ISU Gorj. 1.500 de incendii de vegetatie provocate au fost înregistrate în doar doua saptamâni. În ele si-au pierdut viata mai multi oameni. Altii au ramas fara case, iar solul a fost…

- Pompierii chemati sa intervina la un incendiu de vegetatie uscata in judetul Dambovita au salvat un iepuras speriat de flacari si ud de la apa folosita de militari pentru a lichida incendiul. Impresionat de puiul de animal care nu s a speriat cand afost scos din calea flacarilor, unul dintre pompieri…

IMAGINEA ZILEI care ne lasa FARA CUVINTE, UN IEPURAȘ salvat de la MOARTE dintr-un INCENDIU DE VEGETAȚIE

Incendiile de vegetație au scapat de sub control la Cluj și nu numai. In toata țara sunt mistuite de flacari sute de hectare de teren. De la inceputul anului, pompierii clujeni au intervenit la peste...

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit, in cursul dupa-amiezii de astazi, 24 martie 2022, in comuna Lupșa. „Stația de pompieri Campeni intervine, in cooperare cu SVSU Lupșa, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Lupșa. Este vorba despre un incendiu de vegetație uscata care…

- INCENDIU de vegetație in Lupșa: Pericol de propagare la adaposturi de animale INCENDIU de vegetație in Lupșa: Pericol de propagare la adaposturi de animale Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Lupșa intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in loc.Lupșa. Este vorba despre un…

- Un elev din Valcea a intrat, luni, 14 februarie, in școala, inarmat cu un pistol de tip airsoft.Conducerea Colegiului Tehnic Forestier din Ramnicu Valcea a sesizat luni, 14 februarie, jandarmii din Valcea ca un elev al clasei a11-a, elev in cadrul colegiului, s-a prezentat la cursuri avand asupra…

Flacari uriașe au facut scrum, miercuri seara, stufarișul și vegetația uscata de pe o suprafața de peste 15 hectare de teren, intre localitațile buzoiene…