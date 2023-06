40 de contribuabili, verificați de AJFP Teleorman în luna mai Economie 40 de contribuabili, verificați de AJFP Teleorman in luna mai iunie 13, 2023 09:48 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul A.J.F.P. Teleorman au verificat in luna mai 2023 un numar de 40 contribuabili, din care: 27 contribuabili persoane juridice și 13 contribuabili persoane fizice. Astfel, au fost realizate in perioada de raportare 40 verificari, din care: 16 inspecții fiscale la persoane juridice; 11 procese verbale de control inopinat la persoane juridice; 12 inspecții fiscale… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economie Luni, 12 iunie – termenul pentru depunerea unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata iunie 6, 2023 14:47 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform…

- primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice și fizice – 10.184 la contribuabili persoane juridice și 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspecții fiscale, 5.806 verificari documentare la contribuabili…

- In primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane fizice și juridice – 10.184 la contribuabili persoane juridice și 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspecții fiscale, 5.806 verificari documentare la contribuabili…

- In primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice – 10.184 la contribuabili persoane juridice si 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspectii fiscale, 5.806 verificari documentarela contribuabili…

- „In primele trei luni ale anului 2023, colegii mei de la inspecție fiscala au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice – 10.184 la contribuabili persoane juridice si 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspectii fiscale, 5.806 verificari…

- ”In primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice – 10.184 la contribuabili persoane juridice si 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspectii fiscale, 5.806 verificari documentare la contribuabili…

- Lucian Heius, șeful Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a transmis ca in urma controalelor antifrauda efectuate in primele trei luni ale acestui an au fost date amenzi si confiscari in valoare de 38,5 milioane lei si au fost stabilite implicatii fiscale de peste un miliard de lei.„In aceeasi…

- Economie Amenzi de pana la 15.000 lei – persoane fizice și 100.000 lei – persoane juridice pentru arderea miristilor martie 17, 2023 12:31 Avand in vedere ca in aceasta perioada au loc frecvente incendieri ale resturilor vegetale in scopul igienizarii terenurilor agricole, Agentia pentru Protectia…