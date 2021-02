40 de cetăţeni străini ascunşi în trei automarfare, depistaţi de poliţiştii de frontieră 40 de cetateni straini care erau ascunsi in trei automarfare au fost depistati de politistii de frontiera bihoreni si aradeni in acest sfarsit de saptamana, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, informeaza, duminica, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). Potrivit sursei citate, cei 40 de cetateni din Turcia, Afganistan, Siria si Pakistan erau ascunsi in trei automarfare conduse de soferi romani si bulgari, potrivit Agerpres. „In data de 5.02.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Politiei de Frontiera Bors au efectuat controlul amanuntit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 40 de cetateni straini care erau ascunsi in trei automarfare au fost depistati de politistii de frontiera bihoreni si aradeni in acest sfarsit de saptamana in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, informeaza, duminica, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).…

- Politistii de frontiera au descoperit, ascunsi intr un camion care transporta frigidere, sase cetateni din Siria, care au incercat sa intre ilegal in Romania, cu scopul de a ajunge in Germania.In data de 29.01.2021, in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s a prezentat pentru…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni, au fost depistați, ascunsi in sase automarfare conduse de soferi romani, turci si maghiari, 38 de cetateni din Afganistan si Pakistan care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni, au fost depistați 42 de cetateni din Afganistan, respectiv Pakistan, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in opt automarfare conduse de soferi romani, turci si cehi. In data…

- Politistii de frontiera bihoreni și aradeni au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri. In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II si Varsand – judetul Arad au depistat saisprezece cetateni din Afganistan, Pakistan, Camerun si Coasta de Fildes, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare, respectiv pe jos,…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni pe linia migratiei ilegale, au fost depistati douazeci de cetateni din Afganistan, Albania, Siria si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 08.12.2020, in jurul orei 11.30, la…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Varșand, judetul Arad, au depistat treisprezece cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz, respectiv intr-un automarfar. *In data de 27.11.2020,…