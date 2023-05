40 de ani de la vânzarea primului telefon mobil In 2023 se implinesc 40 de ani de la vanzarea primului telefon mobil. Acesta se numea Motorola DynaTAC 800 X și a venit ca un rezultat al unor eforturi de cateva decenii pentru a face telefonia mobila accesibila și oamenilor de rand. Costurile de cercetare s-au ridicat la peste 100 de milioane de dolari, insa au schimbat modul in care oamenii au putut sa comunice. Țari ca Japonia, SUA, Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia au fost printre pionierii telecomunicației mobile, pornind de la sistemele folosite in al Doilea Razboi Mondial. Primul sistem analog s-a numit Advanced Mobile Phone… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

