Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova 1948 a fost promovata direct in Liga 2, dupa ce FRF a anunțat ca Liga 3 nu se va mai relua. Adrian Mititelu viseaza la duelurile cu Dinamo și FCSB din Liga 1, spera ca ambii granzi din București sa reajunga la stralucirea din urma cu mai mult de 10 ani, cand iși disputau trofeul suprem.…

- Walter Zenga, antrenorul echipei italiene de fotbal Cagliari, a dezvaluit pentru revista SportWeek ca a plans cand a pierdut finala Cupei Romaniei cu FC National, in 2003, in fata lui Dinamo (0-1). "Sa plang pentru fotbal? Da, mi s-a intamplat cand am pierdut finala Cupei Romaniei cu National…

- Walter Zenga, antrenorul echipei italiene de fotbal Cagliari, a dezvaluit pentru revista SportWeek ca a plans cand a pierdut finala Cupei Romaniei cu FC National, in 2003, in fata lui Dinamo (0-1), potrivit Agerpres."Sa plang pentru fotbal? Da, mi s-a intamplat cand am pierdut finala Cupei…

- Darko Peric, cel care-l interpreteaza pe Helsinki in serialul de mare succes „La Casa de Papel”, a trait 9 ani in Romania și cunoaște foarte bine limba romana. Acesta este și un pasionat al sportului, indeosebi un fan al baschetului, insa povestește ca a fost sa vada echipa Stelei pe Ghencea in anii…

- Martin Tudor (43 de ani), fost portar la Steaua, a murit. Tudor se afla la Reșița și a suferit un infarct fatal, anunța Gazeta Sporturilor. Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul, Olimpia Satu...

- Helmuth Duckadam explica pentru Gazeta de ce steliștii au continuat sa se pregateasca dupa accidentul nuclear din 1986 și care au fost masurile impuse de armata. Acum 34 de ani, Helmut Duckadam era portar la Steaua și se pregatea la foc automat de finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla. Pe…

- SCM Bacau a dat lovitura la Campionatul Național de Aruncari Lungi pentru Seniori și U23 derulat in weekend, la București. Lotul pregatit de Mihaela Melinte și Andreea Huzum Vitan a cucerit șapte medalii. Cea mai prețioasa atarna de gatul Biancai Ghelber. Sportiva cu dubla legitimare, SCM/ Steaua s-a…

- Miercuri, 4 martie, de la ora 17.30, pe arena Ilie Oana, divizionara secunda FC Petrolul, singura echipa din Liga a II-a calificata in sferturile de finala ale ediției 2019-2020 a Cupei Romaniei, va incerca sa depașeasca un obstacol mai inalt, mai precis o formație din eșalonul imediat superior, Sepsi…