- Acum 40 de ani, a zbura in Spațiu era o declarație politica pe cat era una științifica. Americanii ajunsesera de mult pe Luna, iar NASA incepea era navetelor spațiale care se puteau refolosi pentru mai multe zboruri.

- Cați oameni se afla in spațiul cosmic in aceasta clipa? Sunt șapte, toți la bordul Stației Spațiale Internaționale: trei americani, doi ruși, un francez și un japonez. Sunt acolo cu misiuni științifice care dureaza saptamani sau luni de zile.

- Fundatia "Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu" organizeaza, intre 14 - 22 mai, o serie de evenimente stiintifice si culturale pentru a marca 40 de ani de la primul zbor al unui roman in spatiu.In cadrul misiunii Soyuz 40, efectuata in perioada 14 - 22 mai 1981, Dumitru Prunariu a petrecut in spatiul…

- Capsula rusa cu echipaj Soyuz MS-18 a fost lansata in directia Statiei Spatiale Internationale (ISS), intr-o misiune dedicata aniversarii a 60 de ani de la primul zbor al unui om in spatiu, realizat de cosmonautul sovietic Iuri Gagarin in data de 12 aprilie 1961, relateaza EFE. …

- Misiunea Marte 2020 lansata de SUA urmeaza sa ajunga maine pe suprafața planetei roșii. La mai bine de un secol dupa primul zbor cu propulsie pe Pamant, NASA vrea sa demonstreze faptul ca se poate produce urma de viața și pe o alta „lume”. Misiunea americana va lansa roverul „Perseverance” la suprafața…