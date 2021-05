Stiri pe aceeasi tema

- Experții de la Orbital Assembly Corporation au in plan sa construiasca primul hotel in spațiul cosmic, relateaza Daily Mail. Construcția hotelului ar incepe in 2025, urmind ca stația Voyager sa fie deschisa in 2027 și va cuprinde restaurante, cinematografe, SPA și va avea o capacitate de 400 de persoane,…

- Cutremurele de pamant reprezinta o problema de siguranta nationala, dupa cum a afirmat directorul Bibliotecii Academiei Romane, prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Romane. Noica a adaugat ca de aceasta problema ar trebui sa se ocupe Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). “Cutremurele…

- Eveniment onorat de prezenta acad. Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, care va deschide lucrarile, cu participarea ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei si a primarului capitalei. Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Romane, a proiectat santierele navale…

- 3 martie 2021 Comunicat de presa Biblioteca Academiei Romane organizeaza joi, 4 martie 2021, incepand cu ora 11, dezbaterea cu tema „De ce uitam? Ce am facut cu cladirile degradate?", cu prilejul implinirii a 44 de ani de la cutremurul din 1977. Evenimentul va avea loc in Amfiteatrul „Ion Heliade Radulescu"…

- Ne intrebam de regula daca sa alegem marea in defavoarea muntelui sau invers. In curand ne vom intreba daca sa alegem pamantul sau cosmosul. Teoretic, peste doar 6 ani, s-ar putea intampla asta.

- Unul dintre cei mai importanti filosofi contemporani romani, academicianul Alexandru Surdu, se stingea din viata pe 11 decembrie 2020, la varsta de 82 de ani.In memoria sa, astazi, in Amfiteatrul "Ion Heliade Radulescu" al Bibliotecii Academiei Romane Calea Victoriei 125 va avea loc "Sesiunea comemorativa…

- Start-up-ul japonez a hotarit sa faca puțina curațenie in spațiu și sa lanseze un dispozitiv de curațare a gunoiului spațial. Oamenii de știința și-au adus deja aparatul la Baikonur pentru a trimite in martie dispozitivul in spațiu, impreuna cu nava Soyuz. Printre altele, nu numai japonezii sint ingrijorați…

- Campania de primavara de taiere și toaletare a arborilor din Pitești va fi mai eficienta, odata cu achiziționarea de catre administrație a unei automacarale performante! Pentru taierea și toaletarea arborilor, pe raza municipiului Pitești, activitate care se desfașoara pe toata durata anului calendaristic,…