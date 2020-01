Stiri pe aceeasi tema

- Conform astrologilor, pentru unii dintre nativi vor urma 12 luni in care se vor bucura de castiguri substantiale, insa acest lucru nu inseamna ca trebuie sa risipeasca banii. Este foarte important sa fie chibzuiti si sa faca investitii inteligente, potrivit avantaje.ro.

- Se spune despre ele ca au in sange pasiunea, motiv pentru care cauta mereu noi provocari, inclusiv in plan amoros. Aceste trei zodii de femei se remarca din tot horoscopul ca fiind pline de aventura, provocatoare si mereu in centru atentiei.

- Se spune despre ei ca vor avea nevoie de multa rabdare pentru a-si gasi marea dragoste, asta pentru ca nu sunt deloc favorizati de astre atunci cand vine vorba de iubire. Nativii nascuti in aceste patru zodii sunt consideratii ghinionistii zodiacului, insa nu totul este pierdut pentru ei.

- Ultimele luni din 2019 vor fi o perioada a schimbarii pentru 3 semne zodiacale, fie sub impactul unor evenimente inevitabile, fie datorita propriilor intenții și acțiuni. Firul mistic al sorții va crea premizele marilor rasturnari de destin, iar deciziile pe care aceste zodii le iau vor grabi transformarea.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat duminica dimineața ca a votat pentru nepoțica sa și pentru un viitor normal.El a precizat ca in jur de 39.000 de polițiști, jandarmi și pompieri sunt implicați in procesul electoral, dintre care jumatate se ocupa de protecția secțiilor de votare,…

- Urmatorii cinci ani vor fi mana cereasca pentru doua zodii cu potential de a deveni bogate in jumatatea de deceniu ce va veni. Bunastare, bani de cheltuit si plecat in vacante si satisfactie proesionala, acestea sunt elementele care vor sta la baza succesului atins de nativii Berbec si Gemeni.

- Casele de pariuri se intrec in oferte pentru alegerile prezidențiale, iar pariorii pot face bani frumoși daca nimeresc procentajul. Conform cotelor oferite de Casa Pariurilor, marele favorit este Klaus Iohannis, iar finala o va juca cu Viorica Dancila.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la…

- Horoscop bani. Luna noiembrie 2019 aduce vești excelente pe plan astral pentru patru zodii, caci ele vor avea norocul sa primeasca bani din toate parțile. Prima zodie care simte gustul banilor in luna ce urmeaza este Fecioara, nativii aceștia avand chiar posibilitatea de a caștiga un venit foarte mare.