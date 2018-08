Desi oamenii nascuti in aceeasi luna au caracteristici comune, exista si lucruri care ii diferentiaza, in functie de perioada din luna in care s-au nascut. Specialistii spun ca persoanele nascute in luna august se impart in patru categorii. Tipul # 1: 1-8 august Daca te-ai nascut intre 1 si 8 august inseamna ca te-ai […] Articolul 4 tipuri de oameni nascuți in luna AUGUST. Tu din ce categorie faci parte? apare prima data in AM Press .