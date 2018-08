Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, din 2 mai 2018 și pana in prezent, s-au inregistrat 56 cazuri de meningite cauzate de infectia cu virusul West Nile, care nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar. Din pacate, exista sase decese, precizeaza Ministerul Sanatatii. Trei dintre decese s-au inregistrat…

- Infecția cu virusul West Nile este mai puțin cunoscuta in Oltenia, dar este o afecțiune de care nu suntem feriți. Doi barbați, unul de 58 de ani, din Craiova, și altul de 42 de ani, din comuna Dragotești, au fost ...