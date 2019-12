4 "taieri" ale Guvernului PNL prin care vrea sa reduca cheluielile statului: de la "gogoasa umflata" a pensiilor speciale la masura care a "depopulat Teleormanul"

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de munca a Camerei Deputaților dezbate marți proiectele USR și PNL privind anularea pensiilor speciale, a anunțat Alina Gorghiu, potrivit Mediafax. Senatoarea PNL afirma ca eliminarea pensiilor speciale va avea ca efect eliminarea dezechilibrelor majore la fondul de pensii și stoparea starii…

- Senatorii USR au votat, miercuri, in favoarea impozitarii pensiilor speciale, considerand ca "masura este o minima reparatie la o mare nedreptate morala", potrivit unui comunicat al formatiunii. "USR se pronunta fara echivoc pentru desfiintarea pensiilor speciale si a oricaror alte beneficii absurde…

- Ministrul Finantelor propune o formula speciala de calcul pentru impozitarea pensiilor speciale. In calitate de senator, Eugen Teodorovici a venit la Comisia de buget-finante sa-si sustina pachetul de masuri fiscale.

- Proiectul de lege depus de ministrul Finantelor Publice privind impozitarea pensiilor speciale au primit raport favorabil, marti, in comisia de buget-finante, la Senat. Teodorovici a precizat, in comisie, ca proiectul privind impozitarea pensiilor speciale nu afecteaza sumele primite in baza contributivitatii.…

- Ciprian Șerban, deputat de Neamț, este unul dintre susținatorii impozitarii pensiilor speciale, masura pe care o considera normala intr-o societatea in care toți cetațenii sunt egali in fața legii. El a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care iși exprima poziția fața de aceasta…

- "Salut initiativa domnului ministru Eugen Teodorovici, depusa in calitate de senator, prin care propune Parlamentului impozitarea suplimentara a pensiilor speciale. Este o masura justa, de echitate sociala, promovata deloc intamplator in acelasi timp cu majorarea drepturilor tuturor pensionarilor.…

- Viorica Dancila a declarat ca Parlamentul trebuie sa trateze cu maxima responsabilitate inițiativa legislativa a lui Eugen Teodorovici privind impozitarea suplimentara a pensiilor speciale. Premierul a precizat ca este o masura justa, iar aceste pensii nu inseamna „privilegii speciale”.Viorica…