4 sfaturi simple pentru a implementa micul dejun la birou

Ședințele matinale, programul incarcat sau drumul pana la birou, mai ales pentru angajații care locuiesc mai departe de sediul companiei, fac ca anumite dimineți sa fie pe fuga. De aceea, unele persoane renunța la anumite obiceiuri din rutina lor, precum micul dejun, sau aleg sa-l manance in graba. In schimb, o masa hranitoare și luata in tihna va aduce beneficii pe parcursul intregii zile.

De aceea, ia in considerare posibilitatea de a oferi micul dejun la birou pentru a-ți ajuta angajații sa aiba un stil de viața echilibrat și a incuraja consolidarea echipelor. Iata 4 sfaturi utile…